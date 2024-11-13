Посольство Молдовы откроют в Астане в следующем году

На полях Всемирного климатического саммита COP29 в Баку глава государства Касым-Жомарт Токаев провел беседу с президентом Молдовы Майей Санду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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В ходе встречи были обсуждены возможности расширения традиционно дружественных взаимоотношений между Казахстаном и Молдовой, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Майя Санду заявила, что открытие в следующем году посольства Республики Молдова в Астане будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Собеседниками достигнута договоренность организовать взаимные визиты на высшем уровне.