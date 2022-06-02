Пожилую супружескую пару связали и ограбили в ЗКО

В ночь на первое июня в Акбулакском сельском округе Бурлинского района связали и ограбили пожилую супружескую пару, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Как рассказали местные жители села Акбулак, ночью трое мужчин в масках связали и ограбили пенсионеров.

Аким Акбулакского сельского округа Замзагуль Калимова сообщила, что пожилая супружеская пара живёт отдельно от детей, они благополучная семья.

В пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области проинформировали, что преступление ещё не раскрыто.

В село направили наиболее опытных сотрудников криминальной полиции, отметили в областном ДП.

Факт зарегистрирован по статье 191 УК РК «Грабеж».