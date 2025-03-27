Пожизненный срок может получить убивший подростка костанаец

Прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу об убийстве несовершеннолетнего в Костанае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Расследование установило, что 9 января 2025 года ранее неоднократно судимый житель города Костанай, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю.

Деяния подозреваемого квалифицированы по ст. 99 ч. 2 п.п.3, 5,14 от 108-1 ч.1 Уголовного кодекса (убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося для виновного в беспомощном состоянии и причинение легкого вреда здоровью).

Санкция статей предусматривает наказание от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.