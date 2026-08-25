Правительство одобрило проект республиканского бюджета на три года

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Также утвержден Прогноз социально-экономического развития

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам рассмотрения правительство одобрило Прогноз социально-экономического развития, а также проект закона о республиканском бюджете на 2027-2029 годы, сообщает Kazpravda.kz 

«Важно обеспечить максимально эффективное и своевременное использование бюджетных средств, недопущение увеличения текущих затрат, а также жесткий контроль расходов. С учетом обсуждений предлагаю одобрить Прогноз социально-экономического развития на 2027-2029 годы», — отметил премьер-министр Олжас Бектенов.

Министерствам финансов и национальной экономики совместно с Аппаратом Правительства поручено внести законопроект в Курултай.

Координация закреплена за заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным.

#экономика #прогноз #бюджет

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