«Предложения женщин получают всестороннюю поддержку государства» – Токаев

Президент
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Венера Баталова
корреспондент

Президент отметил, что число женщин в органах представительной власти значительно выросло

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме депутатов маслихатов всех уровней, который состоялся по инициативе партии Amanat, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Президент отметил, что число женщин в органах представительной власти значительно выросло.  

«Надо сказать, что предложения женщин, особенно касающиеся защиты их прав, получают всестороннюю поддержку государства. Несомненно, все это можно назвать конкретным результатом реформ. Важно, что преобразования также привели к активизации партий в регионах. Усилилась их работа в областных и районных центрах, граждане получили возможность участвовать в политическом процессе.

Кроме того, на всех площадках идут открытые дискуссии по различным вопросам. Другими словами, появился плюрализм мнений. Население стало более активно участвовать в решении проблем на местах. Безусловно, это в полной мере отвечает принципам «Слышащего государства». Реализация политических реформ позволила расширить полномочия маслихатов», - отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что теперь депутатам предоставлена возможность избирать акимов областей и городов республиканского значения на альтернативной основе. Наряду с этим им были делегированы и другие права, позволяющие оказывать влияние на исполнительную власть. Поэтому теперь маслихаты несут такую же ответственность за обеспечение социального благополучия региона, как и акиматы.

«Конечно, прежде всего депутаты должны исполнять функции представительной власти на должном уровне и в соответствии с чаяниями народа», - добавил президент.

#Токаев #маслихаты #госслужба #женщины

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