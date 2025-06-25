Предприниматель – партнер, а не подозреваемый

Закон и Порядок
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

За последний год принят ряд правовых мер по снижению давления на бизнес-сообщество

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Надо признать, что государство сейчас сосредоточило усилия на создании условий, при которых предпринимательство развивается в предсказуемой, стабильной и справедливой среде. Одним из важнейших решений в этом направлении стало принятие закона, которым в Предпринимательский кодекс внесены статьи, обязывающие госорганы устранять нарушения в отношении бизнеса, публично отчитываться о проверках и нести ответственность за бездействие или превышение полномочий. Это стало прецедентом, усиливающим доверие предпринимателей к институту власти.

Также в прошлом году на национальном и региональном уровнях прошли форумы, в которых приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», депутаты и судьи. Итогом этих встреч стал подписанный меморандум между надзорными и правозащитными органами о совместной защите интересов предпринимателей. Благодаря такому взаимодействию в регионах работают советы по защите бизнеса, которые помогают оперативно решать конфликты между бизнесменами и госорганами, устранять административные барьеры и проводить правовую экспертизу обращений.

По мнению Генерального прокурора, озвученному на одной из этих встреч, отмена лишних ограничений для бизнеса, уменьшение налоговой нагрузки и бюрократических барьеров будут только способствовать притоку инвестиций и экономическому развитию страны. Именно эти задачи поставлены перед всем госаппаратом и квазигосударственным сектором Главой государства.

Значительно изменен и порядок проведения проверок: теперь они проходят по полугодовым планам, опубликованным в открытом доступе, а внеплановые мероприятия строго регламентированы. При этом предприятия, только начавшие деятельность, получают отсрочку от проверок, что позволяет им сосредоточиться на развитии. Одновременно с этим были пересмотрены положения о регулировании цен: бизнес получил возможность добровольно устранить нарушение без наложения штрафа. Поправки в статьи Предпринимательского кодекса и КоАП направлены на гуманизацию правоприменения и устранение излишнего давления со стороны контролирующих органов.

Большое внимание уделяется также антимонопольной политике. Так, в 2024 году внесены изменения в Закон «О конкуренции», где появился термин «негативный контроль». Это позволяет блокировать попытки крупных игроков получить скрытое влияние на рынок. Усилены требования к прозрачности корпоративной структуры участников.

Наконец, важнейшей составляющей правового поля стало системное противодействие коррупции. Генеральная прокуратура и уполномоченные органы продолжают работу по возврату незаконно выведенных активов. Только за последний год государству удалось вернуть более 600 млрд тенге, включая имущество, ранее принадлежавшее высокопоставленным чиновникам и их окружению. Дополнительно введена уголовная ответственность за представление ложных данных, что укрепляет деловую прозрачность и защищает участников рынка от недобросовестных схем.

«Генеральной прокуратурой анализируются сведения о более чем тысяче объектах имущества в Казахстане и свыше 150 объектах за рубежом. Анализом охвачены ценные бумаги на 600 миллиардов тенге. Установлено свыше 200 банковских счетов в стране и 140 – за рубежом», – информировала пресс-служба ГП РК.

Все эти меры демонстрируют последовательную политику государства – от формального законодательства к реальной защите. Бизнес в Казахстане все больше рассматривается не как объект контроля, а как полноценный партнер в развитии экономики страны. Право становится не просто нормой, а реальным инструментом роста и доверия. Законодательные реформы, институциональная защита и борьба с коррупцией создают условия, при которых предпринимательство может развиваться без страха и административных барьеров.

«Наша цель – не контролировать бизнес, а помочь ему развиваться в правовом поле», – неоднократно подчеркивали на форумах представители Генеральной прокуратуры.

 

 

#Генпрокуратура #бизнес #ЗИП

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