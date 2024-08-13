Предпринимателей защищают закон и прокуроры

Акцент сделан в том числе на защите прав предпринимателей. О том, как на практике осуществляется данная работа, нам рассказал заместитель начальника Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования

Генеральной прокуратуры Али Джардемов.

– Али Габдуллаевич, Глава государства постоянно подчеркивает необходимость обеспечения защиты прав добросовестных предпринимателей. Какие меры принимаются органами прокуратуры в этом направлении?

– Прежде всего хотел бы отметить, что в последние годы Генеральная прокуратура стала важной площадкой для обсуж­дения и решения актуальных проблем бизнеса.

С 2016-го совместно с госорганами, депутатами Парламента и НПП «Атамекен» мы проводим постоянную работу. В результате за последние годы совместными усилиями приняли ряд кардинальных мер, направленных на снижение давления на предпринимателей со стороны государственных и правоохранительных структур.

Провели гуманизацию 36 экономических составов преступлений, существенно смягчили уголовные наказания, определили запрет на применение ареста в отношении предпринимателей по 29 составам экономических правонарушений, дали возможность на освобождение от ответственности при полном возмещении ущерба. Также ввели трехзвенную модель уголовного процесса и ужесточили требования к началу досудебного расследования.

На постоянной основе в целях предотвращения нарушений прав предпринимателей прокурорами осуществляется мониторинг порядка проведения контролирующими органами проверок. Для оперативного реаги­рования на неправомерные действия в каждом регионе для инвесторов и бизнеса открыты фронт-офисы, функционируют круглосуточные сall-центры, действуют специальные мобильные группы.

Нужно отметить, что к работе фронт-офисов подключены все госорганы, бизнес-омбудсмен, НПП «Атамекен» и АО «НК «Kazakh Invest». Помощь предпринимателям оказывается по принципу «одного окна».

На сегодня защищены права свыше 300 тысяч предпринимателей, в отношении которых за 2,5 года прокурорам удалось отменить более 16 тысяч незаконных проверок, 13 тысяч исполнительных производств, 22 тысячи ограничительных мер и 12 тысяч необоснованных административных штрафов на 2,2 миллиарда тенге.

Также в рамках поручения Главы государства во многих регионах реализованы информационные платформы, посредством которых предприниматели могут позвонить или направить сообщение в мобильную группу, перейти на сайт прокуратуры и ознакомиться с деятельностью в сфере защиты бизнеса.

Доступ к платформам обеспечен через QR-коды, которые размещены в уполномоченных органах, центрах обслуживания населения. Сейчас прорабатывается вопрос их размещения в общественных местах.

– А как исполняется поручение Президента по исключению практики необоснованного преследования бизнеса правоохранительными органами?

– В 2016 году совместно с НПП «Атамекен» и уполномоченными органами мы реализовали проект по поддержке предпринимательства. Тогда было установлено, что наиболее жесткий «прессинг» бизнесмены испытывают именно в уголовном процессе, поэтому значимым шагом стало введение запрета на применение содержания под стражей лиц по экономическим преступлениям.

То есть содержание под стражей стало исключительной мерой, необходимость которой нужно обосновать.

Кроме того, урегулированы процедуры ознакомления с итогами аудита субъектов бизнеса, интересы которых затронуты, с предоставлением им права обжаловать результаты как в досудебном порядке, так и в суде.

Отмечу, что еще в сентябре 2022 года указанием Генерального прокурора определены четкие критерии начала досудебного расследования, в том числе требования по недопущению незаконного преследования предпринимателей.

В частности, исключается регистрация дел при наличии гражданского правового спора, а также на основе формальных заключений специалистов и актов проверок, в которых отсутствуют достаточные данные о наличии признаков преступления. Прямо запрещено возбуждать дела в период действия сроков для обжалования актов проверки и ревизии.

Это позволяет задействовать систему административной юстиции, когда аудитор и ревизор должны доказать правоту своих выводов.

Могу сказать, что бизнес уже ощутил результаты принятых мер.

Если ранее ежемесячно регистрировалось около 150 дел в отношении предпринимателей, то с сентября 2022 года их количество снизилось в 2,5 раза. В прошлом году органами уголовного преследования в отношении субъектов бизнеса зарегистрировано 514 уголовных дел – это почти в два раза меньше, чем в 2022-м.

В текущем году начато всего 284 уголовных дела. В основном это преступления, связанные с выпиской фиктивных счетов-фактур, мошенничеством, уклонением от уплаты налога и незаконным предпринимательством.

В целом принимаемые меры минимизировали риски необосно­ванного вовлечения бизнеса в уголовную орбиту.

– То есть бизнесу в Казах­стане стало «легче дышать»?

– Это определенно положительно сказалось на бизнес-климате в стране.

Мы проанализировали статистику девяти постсоветских стран по линии Координационного совета генеральных прокуроров СНГ – это Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан – и получили следую­щую картину.

В сравнении с другими странами СНГ в 2022 году в Казахстане было зарегистрировано меньше всего экономических преступлений – 945. Доля экономических дел в общем количестве преступ­лений, зарегистрированных в странах Содружества, варьируется в пределах 10%. В Казахстане – не достигает даже 1% (0,6%).

Для объективности: если брать на 100 тысяч населения, то в странах Содружества коэффициент экономической преступности установился в пределах от 11 до 141. Самый низкий коэффициент в нашей стране – около пяти.

Если же брать за основу соотношение дел против бизнеса к числу действующих субъектов малого и среднего бизнеса, то, например, почти каждый

сотый среднестатистический предприниматель в странах СНГ попадает в уголовную орбиту.

В Казахстане же, по статистике 2022 года, только каждый двухтысячный предприниматель столкнулся с органами уголовного преследования.

– Какова роль прокурора в уголовном процессе, когда мы говорим о делах в отношении предпринимателей?

– Надзор прокурора полнос­тью ориентирован на пресечение незаконного преследования предпринимателей со стороны силовых органов. Каждое начатое дело в отношении бизнеса проходит через фильтр прокурорского надзора с принятием мер в случае нарушения законности.

С начала 2023 года и по сегодняшний день прокурорами прекращено 41 уголовное дело (30 – в 2023 году, 11 – в 2024-м). Основанием для прекращения дел стали сведения, подтверж­дающие отсутствие состава прес­тупления, а также наличие граж­данско-правовых отношений и неисполнение указания Генпрокурора.

К примеру, в Алматинской области прекратили дело по хищению в отношении агрокомпании, потому как в ходе следствия частный аудитор не смог подтвердить свои выводы об ущербе ввиду отсутствия специальных знаний. То есть некомпетентность аудитора привела к необоснованному вовлечению честного бизнеса в уголовную орбиту.

Пресекаем практику безразборного изъятия имущества по уголовным делам. Например, в Северо-Казахстанской области при обыске в молочной компании у владельца изъяты автомашина, ноутбук, сотовый телефон и планшет. Данные действия прокуратурой признаны незаконными, поскольку отсутствовали сведения об отношении этих вещей к расследуемому делу. Как итог, имущество возвращено бизнесмену.

– Как выстроена система взаимодействия уполномоченных органов с представителями бизнес-сообщества?

– В первую очередь мы совмест­но с НПП «Атамекен» постоянно рассматриваем системные проб­лемы делового сообщества, в том числе в уголовной правовой сфере. Встречаемся с заявителями на площаке НПП, рассматриваем их кейсы.

Также ежегодно на площадке Генеральной прокуратуры проводится встреча предпринимателей с руководителями уполномоченных органов. К примеру, в текущем году на такой встрече обсуждались вопросы минимизации участия государства в экономике, снижения издержек для бизнеса, смягчения уголовных наказаний и ужесточения ответственности должностных лиц за вмешательство в предпринимательскую деятельность.

Там же мы презентовали новые функции и инструменты в сфере защиты бизнеса и поддержки инвесторов, которые закреплены за прокурорами Указом Президента «О мерах по либерализации экономики».

На сегодня прокурорами сопровождаются свыше 770 таких проектов на сумму более 32 триллионов тенге – инвес­торы получают реальную защиту от неправомерных действий долж­ностных лиц.

За полтора года прокурорами обеспечена защита 350 инвесторов, проекты которых удалось сохранить на казахстанском рынке. Общий объем их вложений в экономику страны составляет 6,4 триллиона тенге.

В ближайшее время Генеральной прокуратурой также будет запущен единый пул проектов, которые будут находиться под прокурорским сопровождением.

Другим ключевым инструментом надзора стал «прокурорский фильтр», который уже больше года позволяет инвесторам беспрепятственно реализовывать свои проекты. В его рамках все решения госорганов и квазигоссектора ограничительного характера выносятся только после согласования с прокурором.

Без «добро» прокурора не наз­начаются и налоговые проверки.

Сегодня через фильтр прошло свыше двух тысяч решений, затрагивающих интересы инвесторов, из них по 270 в согласовании отказано.

Отмечу также, что в 2024 году по итогам встречи между Генеральной прокуратурой, Министерством иностранных дел, НПП «Атамекен» и уполномоченным по защите прав предпринимателей подписан Меморандум о взаимном сот­рудничестве, который обозначил четкие цели дальнейшей совместной работы.

– Президент в Послании-2023 отдельно высказался о необходимости декриминализации экономических право­нарушений и внедрении справедливого механизма определения пределов норм привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по налоговым преступлениям. Какая работа ведется в этом направлении?

– Работа по гуманизации ответственности за экономические уголовные правонарушения ведется на протяжении последних лет. Например, в 2017 году декриминализирована статья 215 Уголовного кодекса – лжепредпринимательство.

Нередкими были случаи, когда органы уголовного преследования в рамках одного дела о лжепредпринимательстве «повально» проверяли дея­тельность всех контрагентов, имевших взаимо­отношения с данным предпринимателем. Сейчас такие факты не допускаются.

В июле текущего года Глава государства подписал закон, которым декриминализирован ряд экономических правонарушений. В частности, исключена уголовная ответственность за незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита, а также за нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой деятельности.

В рамках реализации Указа Президента «О мерах по либерализации экономики» государственными органами прорабатываются вопросы по дальнейшей декриминализации правонарушений в сфере экономической деятельности с переводом их в КоАП. Прежде всего они коснутся статей за преступления, которые не представляют серьезной опасности для общества.

Уверен, что все нововведения благоприятно повлияют на бизнес-климат в нашей стране.