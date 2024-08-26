Предвыборный штаб Харрис собрал сумму в два раза больше Трампа

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Как отмечается, треть суммы пришлась на тех, кто перечислял средства впервые

Фото : Kamala Harris\Zuma\TASS

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис получила более уже 500 миллионов долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mir24.tv

По словам председателя предвыборного штаба Джен О'Мэлли Диллон, последняя неделя стала беспрецедентной по активности среди жертвователей. При этом треть суммы пришлась на тех, кто перечислял средства впервые, информирует Axios.

Ранее сообщалось, что кампания Харрис получила в июле 310 миллионов долларов пожертвований, что более чем в два раза превышает сборы у бывшего президента Дональда Трампа.

Также несколько дней назад стало известно, что кандидат в президенты США Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший принял решение приостановить свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа. Политик объяснил данный шаг существенным снижением рейтинга, накоплением долгов и возобновлением конфликтов из прошлого.

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