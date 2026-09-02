Нефть дорожает на фоне эскалации противостояния между США и Ираном

Экономика,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Цена нефти Brent превысила $97 за баррель впервые с конца июля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Мировые цены на нефть растут, при этом фьючерсы на нефть марки Brent превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля, поскольку трейдеры оценивают риски эскалации конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 09.24 времени Астаны цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,81% относительно предыдущего закрытия, до 95,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 90,67 доллара.

Ранее в ходе торгов среды показатель Brent впервые с 24 июля превысил отметку в 97 долларов, максимально достигнув 97,04 доллара.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) во вторник сообщило о нанесении американскими военными ударов по Ирану. По сообщению Корпуса стражей исламской революции, в ответ была атакована американская военная база в Иордании.

«События последних дней вновь привлекли внимание к рискам для региональных поставок нефти... Несмотря на противостояние США и Ирана, нефть продолжала транспортироваться через Ормузский пролив, однако рост напряженности явно ставит под угрозу прохождение судов», - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING.

 

#США #Иран #Конфликт #нефть

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