Нефть дорожает на фоне эскалации противостояния между США и Ираном

Цена нефти Brent превысила $97 за баррель впервые с конца июля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Мировые цены на нефть растут, при этом фьючерсы на нефть марки Brent превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля, поскольку трейдеры оценивают риски эскалации конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 09.24 времени Астаны цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,81% относительно предыдущего закрытия, до 95,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 90,67 доллара.
Ранее в ходе торгов среды показатель Brent впервые с 24 июля превысил отметку в 97 долларов, максимально достигнув 97,04 доллара.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) во вторник сообщило о нанесении американскими военными ударов по Ирану. По сообщению Корпуса стражей исламской революции, в ответ была атакована американская военная база в Иордании.
«События последних дней вновь привлекли внимание к рискам для региональных поставок нефти... Несмотря на противостояние США и Ирана, нефть продолжала транспортироваться через Ормузский пролив, однако рост напряженности явно ставит под угрозу прохождение судов», - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING.