Юлле Мадизе избрана новым президентом Эстонии

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

В поддержку ее кандидатуры проголосовал 71 депутат из 101

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Канцлер права Эстонии Юлле Мадизе избрана депутатами Рийгикогу (парламент Эстонии) новым президентом страны. Об этом 2 сентября сообщил эстонский портал Delfi, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Новым президентом Эстонии стала Юлле Мадизе», — говорится в Telegram-канале агентства.

Уточняется, что в поддержку ее кандидатуры проголосовал 71 депутат. Всего в парламенте Эстонии 101 мандат.

Днем ранее бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что намерен сложить полномочия депутата палаты общин от округа Холборн и Сент-Панкрас и сосредоточиться на международной деятельности.

По его словам, решение уйти из парламента он принял после нескольких недель размышлений о дальнейшей карьере. Экс-премьер отметил, что считает наступивший момент подходящим для того, чтобы «передать эстафету преемнику».

#президент #голосование #Эстония

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