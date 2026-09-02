Названы топ-40 претендентов на звание «Слово года»

"Колобок", мессенджер "Макс", НПЗ, БПЛА, нишевый, "нейрослоп" и междометие "газ" вошли в топ-40 слов-кандидатов на звание "Слова года-2026". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе импринта "Лингва", передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В список также вошли "брейнрот", "вайбкодинг", "белые списки", "прайм-эра", "промпт", "проявленность", "6-7" ("сикс-севен"), "ред-флаг", "локальность", "лор", "отмена", "тревожность" и другие слова и выражения. Всего в лонг-листе - 40 позиций.

"При выборе слов эксперты ориентировались на критерии: актуальность (отражение значимых событий и тенденций), популярность (широкое использование слова) и значение (влияние на общество, культуру и русский язык)", - отметили в пресс-службе.

В Рабочую группу экспертов по отбору слов года вошли более 80 лингвистов, филологов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров, медиаперсон, представителей СМИ и медиа, а также специалисты из МГУ имени М. В. Ломоносова, Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, МГИМО МИД России, РАНХиГС, Института медиа и Школы коммуникаций НИУ ВШЭ.

В 2026 году методология отбора включает три подхода: экспертную оценку Рабочей группы, народный выбор и анализ больших данных, в частности, наиболее популярных слов в современной литературе. Концепцией проекта в этом году стала "География языка".

Торжественная церемония объявления "Слова года-2026" пройдет на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№28.

Организаторами проекта выступают импринт "Лингва", издательство "Мир и Образование" и филологический проект "Скворцовские чтения".

Проект "Слово года" направлен на популяризацию словарей, а также сохранение и развитие русского языка. Его задача - определить слово, наиболее полно отражающее настроения общества и ключевые социокультурные процессы текущего года.