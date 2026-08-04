Премьер дал ряд указаний по национальному знаку «Сделано в Казахстане»

На заседании правительства рассмотрели меры по поддержке и продвижению отечественных товаров, сообщает Kazpravda.kz

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Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что благодаря мерам правительства по поддержке отечественных товаропроизводителей экспорт сельскохозяйственной продукции демонстрирует устойчивый рост.

«Устойчиво растет экспорт сельскохозяйственной продукции. Это стало возможным благодаря комплексной государственной поддержке отраслей экономики. Теперь необходимо продолжить насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией, расширять рынки сбыта и активнее продвигать наши товары на внешних рынках. Национальный знак «Қазақстанда жасалған» должен ассоциироваться с высоким качеством, которому доверяют покупатели», — подчеркнул глава Кабмина.

В связи с этим глава Кабмина дал ряд поручений:

- министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами и палатой «Атамекен» в месячный срок разработать комплексную программу поддержки и продвижения товаров под брендом «Қазақстанда жасалған»;

- в месячный срок определить приоритетные товарные категории, наиболее востребованные населением. По каждой категории установить целевые показатели по увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке;

- совместно с торговыми сетями обеспечить развитие отечественных торговых марок и заключение долгосрочных договоров поставки с казахстанскими производителями.

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость пересмотра подходов торговых сетей к размещению товаров казахстанского производства и недопустимость предоставления преимуществ импортной продукции в ущерб отечественной.

«Зачастую отечественные производители товаров народного потребления сталкиваются с ограниченным доступом к торговым площадям, в том числе из-за высокой стоимости аренды. Это сдерживает расширение присутствия казахстанской продукции на внутреннем рынке и снижает ее конкурентоспособность. Считаю, что владельцы торговых сетей должны пересмотреть отношение к товарам казахстанского производства. Отдавать предпочтение импортным товарам в ущерб отечественным неправильно не только с правовой, но и с моральной точки зрения», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов, палатой «Атамекен» поручено выработать конкретные механизмы предоставления благоприятных условий аренды торговых площадей отечественным производителям всех категорий товаров, в том числе легкой промышленности и бытовой химии.

Также Премьер-министр отметил необходимость защиты казахстанских производителей от необоснованных информационных атак.

«Встречаются факты намеренных информационных кампаний по дискредитации популярных товаров казахстанского производства, в частности, продуктов питания, кондитерских изделий. Делается это с одной целью – вытеснить конкурента, занять рынок. Министерству культуры и информации совместно с заинтересованными госорганами обеспечить проведение единой информационной кампании по продвижению национального бренда “Қазақстанда жасалған”, популяризации отечественных товаров и их защите от необоснованных информационных атак», — подчеркнул руководитель правительства.

Далее Олжас Бектенов поручил определить перечень критически важных товаров, производство которых необходимо локализовать в Казахстане. Он отметил важность дальнейшего расширения производства сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции внутри страны.

«По основным продовольственным товарам внутренний рынок обеспечивается отечественной продукцией. Вместе с тем, сохраняется зависимость от импортного сырья и компонентов, необходимых для выпуска готовой продукции. Наиболее высокая зависимость сохраняется в непродовольственном секторе», — подчеркнул премьер.

Министерствам торговли, промышленности и строительства, сельского хозяйства поручено в месячный срок определить перечень критически важных импортных товаров, сырья, материалов и комплектующих, производство которых необходимо наладить в Казахстане.

«По каждой позиции должны быть разработаны конкретные меры по созданию или расширению отечественного производства с указанием сроков их реализации», — указал руководитель правительства.

Олжас Бектенов поставил задачу перед ответственными госорганами по дальнейшему развитию легкой промышленности, которая является одним из перспективных направлений развития экономики.

«Перспективным направлением развития экономики является легкая промышленность. В июле был принят Комплексный план по развитию легкой промышленности до 2030 года. Его эффективная и своевременная реализация должна обеспечить увеличение производства отечественной продукции, насыщение внутреннего рынка и создание новых рабочих мест», — заявил премьер.

Министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами, акиматами и палатой «Атамекен» поручено обеспечить качественную и своевременную реализацию запланированных мероприятий.

Кроме того, Бектенов подчеркнул необходимость обеспечения полной цифровой прослеживаемости товаров для объективной оценки доли отечественной продукции и повышения эффективности мер господдержки.

«Без достоверных данных невозможно оценить реальную долю отечественной продукции и результативность государственной поддержки. Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами до конца года завершить формирование единой цифровой системы прослеживаемости товаров на базе Национального каталога товаров», — отметил глава Кабмина.

Поставлена задача обеспечить его интеграцию с данными Комитета государственных доходов, Реестром отечественных товаропроизводителей и другими информационными системами.

В завершение Олжас Бектенов отметил важность расширения экспортного потенциала отечественных товаропроизводителей и продвижения казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки.

«Необходимо расширять присутствие казахстанской готовой продукции на внешних рынках», — подчеркнул Премьер-министр.

Руководитель правительства дал ряд поручений Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами:

- проработать механизм поддержки отечественных производителей при выходе в крупнейшие зарубежные торговые сети;

- определить приоритетные страны, торговые сети и товарные группы;

- разработать комплекс мер по продвижению, сертификации, логистике и размещению казахстанской продукции на полках зарубежных торговых сетей.

Контроль и координация закреплены за заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным.