Премьер: главная задача – обеспечение безопасности жителей

Премьер-министр, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий Олжас Бектенов находится в Костанайской области, где продолжается сложная паводковая ситуация, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Глава правительства совершил облет русла реки Тобол, где подъем уровня воды влияет на города Костанай, Рудный, районы Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский.

Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. При этом приток воды превышает текущий объем сброса.

В ближайшее время, по прогнозам, ожидается дополнительное увеличение за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья.

Подвержены затоплению прилегающие территории в районе городов Костанай и Тобыл.

«Бектенов подчеркнул, что основная задача – обеспечение безопасности наших жителей. Премьер-министр ознакомился с мерами, принимаемыми для недопущения ухудшения ситуации», - говорится в сообщении.

В регионе в целях пропуска талых вод произведено вскрытие нефункционирующего дорожного полотна в районе малого моста г. Костанай, проводится обваловка населенных пунктов, подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары и инертных материалов, откачка воды и др. Проведены взрывные работы на реках Карасу и Тобол.

Работы ведутся в усиленном режиме.

В регионе с начала паводкового периода всего спасено и эвакуировано 3257 человек, в пунктах временного размещения находятся 632 человека, остальные по собственному желанию разместились у родственников и близких. В режиме полной готовности также находятся дополнительные пункты эвакуации и временного размещения.

Ситуация находится на постоянном контроле.