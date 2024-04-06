Премьер: главная задача – обеспечение безопасности жителей

Премьер-министр, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий Олжас Бектенов находится в Костанайской области, где продолжается сложная паводковая ситуация, передает Kazpravda.kz
Глава правительства совершил облет русла реки Тобол, где подъем уровня воды влияет на города Костанай, Рудный, районы Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский.
Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. При этом приток воды превышает текущий объем сброса.
В ближайшее время, по прогнозам, ожидается дополнительное увеличение за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья.
Подвержены затоплению прилегающие территории в районе городов Костанай и Тобыл.
«Бектенов подчеркнул, что основная задача – обеспечение безопасности наших жителей. Премьер-министр ознакомился с мерами, принимаемыми для недопущения ухудшения ситуации», - говорится в сообщении.
В регионе в целях пропуска талых вод произведено вскрытие нефункционирующего дорожного полотна в районе малого моста г. Костанай, проводится обваловка населенных пунктов, подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары и инертных материалов, откачка воды и др. Проведены взрывные работы на реках Карасу и Тобол.
Работы ведутся в усиленном режиме.
В регионе с начала паводкового периода всего спасено и эвакуировано 3257 человек, в пунктах временного размещения находятся 632 человека, остальные по собственному желанию разместились у родственников и близких. В режиме полной готовности также находятся дополнительные пункты эвакуации и временного размещения.
Ситуация находится на постоянном контроле.