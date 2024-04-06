Премьер: главная задача – обеспечение безопасности жителей

Паводки
106

Премьер-министр, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий Олжас Бектенов находится в Костанайской области, где продолжается сложная паводковая ситуация, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Глава правительства совершил облет русла реки Тобол, где подъем уровня воды влияет на города Костанай, Рудный, районы Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский.

Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. При этом приток воды превышает текущий объем сброса.

В ближайшее время, по прогнозам, ожидается дополнительное увеличение за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья.

Подвержены затоплению прилегающие территории в районе городов Костанай и Тобыл.

«Бектенов подчеркнул, что основная задача – обеспечение безопасности наших жителей. Премьер-министр ознакомился с мерами, принимаемыми для недопущения ухудшения ситуации», - говорится в сообщении.

В регионе в целях пропуска талых вод произведено вскрытие нефункционирующего дорожного полотна в районе малого моста г. Костанай, проводится обваловка населенных пунктов, подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары и инертных материалов, откачка воды и др. Проведены взрывные работы на реках Карасу и Тобол.

Работы ведутся в усиленном режиме.

В регионе с начала паводкового периода всего спасено и эвакуировано 3257 человек, в пунктах временного размещения находятся 632 человека, остальные по собственному желанию разместились у родственников и близких. В режиме полной готовности также находятся дополнительные пункты эвакуации и временного размещения.

Ситуация находится на постоянном контроле.

#казахстан #паводок #Олжас Бектенов

Популярное

Все
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Великий потоп в Кульсары: эвакуировано 5 тыс. человек
Перенесшая переломы ноги Настя Городко выиграла юниорский ЧМ по фристайлу
Альтернативу пищевому пластику разработали в Satbayev University
Паводки: лидер Казахстана выступит с обращением
Токаев поблагодарил Кыргызстан за братскую помощь в связи с наводнениями
О ситуации с паводками на 6 апреля сообщил МЧС
Национальный музей Казахстана отмечает юбилей выставкой
Токаев поручил разбронировать госматрезерв для помощи пострадавшим от паводка
В приграничном с Казахстаном Орске прорвало дамбу
Премьер и его замы работают на местах со сложной паводковой ситуацией
Прекращено дело о злоупотреблении в отношении руководства «QazaqGaz»
Принят закон для улучшения ведения бизнеса между Казахстаном и Узбекистаном
Близ Нью-Йорка произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение
Количество эвакуированных из Кульсары людей достигло 15 тысяч
На Мадейре поднят флаг Казахстана
Госзакупки на 1,3 млрд тенге отменили в ЗКО
Айдос Сарым: «Казахстан сможет преодолеть самые трудные ситуации»
Мажилисмен о паводках: «Мы много нового узнаем после того, как пройдет разбор полетов»
Премьер: главная задача – обеспечение безопасности жителей
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Годовая инфляция замедлилась в Казахстане
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Торехан Сабырхан не сможет поехать на Олимпиаду из-за юного возраста
Miami Open: определились финалисты у мужчин
Деньги на строительство детской больницы расхитили в Костанае
Касым-Жомарт Токаев проведет совещание в связи с паводками
Абиба Абужакынова – бронзовый призер турнира Grand Slam
Вопросы развития системы местного самоуправления обсудили сенаторы
Паводок: Токаев подверг резкой критике правительство и акимов за халатность и непрофессионализм
Большая вода: спасено и эвакуировано более 7,7 тыс. человек
Паводок: на границе с РФ образовались пробки
Эксперт о паводке: Это естественное явление, происходящее во всем мире
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Читайте также

Количество эвакуированных из Кульсары людей достигло 15 тыс…
Премьер и его замы работают на местах со сложной паводковой…
В приграничном с Казахстаном Орске прорвало дамбу
О ситуации с паводками на 6 апреля сообщил МЧС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]