Премьер встретился с призерами Всемирной летней Универсиады

Правительство, Спорт
90
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Победителям ХХХI Всемирной летней Универсиады вручили благодарственные письма и памятные подарки.

Фото пресс-службы правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с победителями ХХХI Всемирной летней Универсиады, прошедшей с 28 июля по 8 августа в китайском городе Чэнду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Казахстанскую сборную студенческую команду на соревнованиях представляли 90 атлетов по 11 видам спорта: стрельба из лука, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, легкая атлетика, фехтование, дзюдо, плавание, настольный теннис, таеквондо, пулевая стрельба и ушу. В результате сборная команда в общем медальном зачете заняла 20 место среди 119 стран.

В ходе встречи Алихан Смаилов зачитал спортсменам поздравление главы государства.

«От всей души поздравляю вас с яркими победами на XXXI Всемирной летней Универсиаде. Наша молодежь завоевала 2 золотые, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей в масштабном соревновании, в котором приняли участие представители 119 стран мира. Высокие достижения наших студентов вписаны золотыми буквами в историю казахского спорта. Наши спортсмены достойно защитили честь страны. Они являются примером для молодого поколения. Выражаю искреннюю признательность всем молодым людям, которые приняли участие в соревнованиях. Уверен, что в будущем вы сможете покорить еще более высокие рубежи. Желаю всем крепкого здоровья и дальнейших успехов! Пусть наш флаг развевается высоко, а гимн всегда звучит с пьедестала победы!» — говорится в тексте поздравления.

В свою очередь премьер-министр также отметил, что казахстанские атлеты из числа студенческой молодежи достойно показали себя на прошедших международных соревнованиях.

«Вашими победами по праву гордятся казахстанцы. Вы с честью представили нашу страну в Китае», — сказал он.

Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что Универсиада – это не только спортивные состязания, а в первую очередь молодежная площадка, позволяющая быть рядом студентам со всего мира. Дружеские связи, устанавливаемые с людьми из разных стран, имеют особое значение.

Как отметил Алихан Смаилов, казахстанский спорт сегодня нуждается в новых именах, в тех, кто придет на смену прославленным спортсменам. И поэтому сегодняшние победы на Универсиаде – это серьезная заявка на будущие олимпийские достижения.

«От имени правительства и от себя лично выражаю признательность за достойное выступление всем тренерам и молодым спортсменам, а также их родителям. Мы благодарны за те радостные эмоции, которые дарят ваши спортивные победы. Ждем от вас новых достижений и рекордов!» — заключил он.

Во встрече с премьер-министром приняли участие серебряный призер по стрельбе из лука Диана Турсынбек, серебряный призер по пулевой стрельбе Никита Чирюкин, команда призеров по пулевой стрельбе, завоевавшая серебряные и бронзовые медали: Ислам Сатпаев, Константин Малиновский и Никита Шахторин, а также команда призеров по дзюдо, завоевавшая бронзовые медали: Сунгат Жубаткан, Аскар Наркулов и Бекарыс Садуакас.

Кроме того, среди участников были бронзовые призеры по таеквондо Бексултан Мусахан, Абдурахмон Марипов, Бейбарыс Каблан и Шамсат Дүйсенов, бронзовые призеры по ушу Айкерим Тореханова и Бексултан Коскенов, а также бронзовые призеры по фехтованию Жанат Набиев, Назарбай Саттархан и Артем Саркисян.

В рамках встречи глава правительства вручил победителям ХХХI Всемирной летней Универсиады благодарственные письма и памятные подарки.

#Смаилов #встреча #премьер #призеры #Универсиада

Популярное

Все
В такой тесноте и заразиться недолго
Лидер прежний – «Ордабасы»
Инициативы особого значения
Каждый пятый казахстанец зависим от азартных игр
Энергетики вернули деньги по решению суда
Жителям Карагандинской области массово отказывают во внесудебном банкротстве
В Атырауской области в детсады и школы принимали родственников с поддельными дипломами
В Восточном Казахстане проверяют законность переоборудования автомобилей
О качестве урожая на законодательном поле
В Риддере выполнили львиную долю ремонта на котлах среднего давления
В Дании будут уголовно преследовать за сжигание Корана
И дивидендов не видят, и выйти не могут
О цифровых проектах и не только
Аналог молока. Растительный
Серная кислота разлилась в результате схода вагонов с рельсов в Экибастузе
Безопасность в школах и борьба с интернет-мошенничеством: Смаилов ознакомился с цифровизацией работы полиции
11 лет проведут в заключении в Казахстане двое иностранцев, попавшихся с небывалой партией героина
Путь к безъядерному миру
Кто ответит за базар?
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
«Ордабасы» упрочил лидерство
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
В бассейн за здоровьем
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Мысли о будущем
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах

Читайте также

Рыбакину вернули в топ-3 мирового рейтинга после US Open - …
116 медалей завоевали Казахстанцы на ЧМ-2023 по армрестлингу
Лидер прежний – «Ордабасы»
Золото и серебро завоевали казахстанцы на ЧМ по пулевой стр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]