Премии, гранты и благодарности получили журналисты от Президента

Президент
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Награды были вручены в предверии профессионального праздника работников СМИ, отмечаемого 28 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Распоряжением Главы государства от 24 июня 2025 года №226 присуждены премии Президента Республики Казахстан в области СМИ:

1. Батырхан Талғат Садықұлы – заместителю главного редактора газеты «Egemen Qazaqstan»;

2. Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «АЙҚЫН-ЛИТЕР»;

3. Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты «Казахстанская правда»;

4. Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала «Qazaqstan»;

вручены гранты Президента Республики Казахстан в области СМИ:

1. Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала «Kokshe»;

2. Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала «Jibek Joly / Silk Way»;

3. Тленшиев Абай Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала «Abay Live»;

4. Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта «Tengrinewskz»;

объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан в области СМИ:

1. творческому коллективу газеты «Ana tili»;

2. творческому коллективу телеканала «BALAPAN»;

3. творческому коллективу газеты «Soltustik Qazaqstan»;

4. коллективу акционерного общества «Агентство «Хабар».

#президент #СМИ #награды

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