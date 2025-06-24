Награды были вручены в предверии профессионального праздника работников СМИ, отмечаемого 28 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Распоряжением Главы государства от 24 июня 2025 года №226 присуждены премии Президента Республики Казахстан в области СМИ:
1. Батырхан Талғат Садықұлы – заместителю главного редактора газеты «Egemen Qazaqstan»;
2. Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «АЙҚЫН-ЛИТЕР»;
3. Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты «Казахстанская правда»;
4. Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала «Qazaqstan»;
вручены гранты Президента Республики Казахстан в области СМИ:
1. Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала «Kokshe»;
2. Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала «Jibek Joly / Silk Way»;
3. Тленшиев Абай Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала «Abay Live»;
4. Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта «Tengrinewskz»;
объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан в области СМИ:
1. творческому коллективу газеты «Ana tili»;
2. творческому коллективу телеканала «BALAPAN»;
3. творческому коллективу газеты «Soltustik Qazaqstan»;
4. коллективу акционерного общества «Агентство «Хабар».