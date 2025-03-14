Президент обозначил место следующего заседания Национального курултая

В ходе своего выступления на IV заседании Национального курултая в Боровом Касым-Жомарт Токаев обозначил место проведения следующего заседания курултая, сообщает Kazpravda.kz

«В последние годы мы уделяем особое внимание развитию исторической науки как важному фактору укрепления национальной идентичности. Нынешний Курултай проходит в канун 100-летия исторического решения о переносе столицы в Кызылорду.

В этой связи предлагаю следующее заседание Национального курултая провести в Кызылорде – городе, который в свое время был столицей нашей страны», - сказал президент.