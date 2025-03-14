Президент обозначил место следующего заседания Национального курултая

Президент
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Как он подчеркнул, «это - город, который в свое время был столицей нашей страны»

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе своего выступления на IV заседании Национального курултая в Боровом Касым-Жомарт Токаев обозначил место проведения следующего заседания курултая, сообщает Kazpravda.kz

«В последние годы мы уделяем особое внимание развитию исторической науки как важному фактору укрепления национальной идентичности. Нынешний Курултай проходит в канун 100-летия исторического решения о переносе столицы в Кызылорду.

В этой связи предлагаю следующее заседание Национального курултая провести в Кызылорде – городе, который в свое время был столицей нашей страны», - сказал президент.

#Токаев #Кызылорда #курултай

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