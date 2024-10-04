Президент обсудил с главой IACA вопросы судебной реформы в Казахстане

Глава государства принял президента Международной ассоциации по судебному администрированию Луиса Пальму, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На полях IX Съезда судей Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Луисом Пальмой. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы судебной реформы в Казахстане.

Глава государства подчеркнул, что создание в нашей стране новой системы судебного администрирования позволило укрепить независимость казахстанских судов. Собеседники констатировали важность тесного сотрудничества судебных органов, обмена опытом в сферах модернизации системы правосудия и цифровизации судопроизводства.

Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие Судебной администрации Казахстана с IACA позволит вывести отрасль судебного администрирования на качественно новый уровень.

Луис Пальма дал высокую оценку преобразований в сегменте судебного менеджмента Казахстана и заявил о необходимости изучения опыта нашей страны другими членами IACA.