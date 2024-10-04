Президент обсудил с главой IACA вопросы судебной реформы в Казахстане

Президент
0
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял президента Международной ассоциации по судебному администрированию Луиса Пальму, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На полях IX Съезда судей Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Луисом Пальмой. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы судебной реформы в Казахстане.

Глава государства подчеркнул, что создание в нашей стране новой системы судебного администрирования позволило укрепить независимость казахстанских судов. Собеседники констатировали важность тесного сотрудничества судебных органов, обмена опытом в сферах модернизации системы правосудия и цифровизации судопроизводства.

Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие Судебной администрации Казахстана с IACA позволит вывести отрасль судебного администрирования на качественно новый уровень.

Луис Пальма дал высокую оценку преобразований в сегменте судебного менеджмента Казахстана и заявил о необходимости изучения опыта нашей страны другими членами IACA.

#президент #Акорда #судебная реформа

Популярное

Все
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Не остаться бы сырьевым придатком
Казахстанскому прозаику и переводчику Герольду Бельгеру в октябре этого года исполнилось бы 90 лет
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Анастасия Ператинская называет себя амбассадором казахского языка
Секреты преподавания казахского языка раскрыла Назгуль Баекина
Гордеич был бы счастлив
В нынешнем году отмечается 120-летие со дня рождения Нуртаса Ундасынова
Проекты Нургуль Мендыбаевой внедрены во всех НИШ страны
Луна и солнце его пера
В общении нужны мягкость и простота
А во дворе рос дуб зеленый…
Педагог с 40-летним стажем Светлана Федорова умеет хранить секреты своих учеников
Сборная Казахстана заняла первое место на розыгрыше Кубка континента
Знания будут, если ученику интересно
Петь можно, плакать нельзя
Формула прогресса в объективе мирного атома
Будь человеком!
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Русская девушка с казахским менталитетом
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Приучат ли тарифы к экономии?
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область
Работающий человек – главная ценность государства
Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бурабае
Более 10 тыс. виртуальных тарифов на общественный транспорт выпущено в Астане
Оплот казахской педагогики
120 лет назад в Семипалатинске появилась учительская семинария
Что общего у яблока и диадемы?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Токаев принял главу Европейской комиссии по эффективности п…
Касым-Жомарт Токаев выступил на IX Съезде судей Казахстана
Токаев принял руководителей органов безопасности и спецслуж…
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопаснос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]