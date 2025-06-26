Документ в шести блоках затрагивает сразу несколько ключевых направлений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Законом внесены поправки в Земельный, Лесной, Предпринимательский, Трудовой и Бюджетный кодексы, а также 9 законов.

Первый блок поправок направлен на совершенствование законодательства в области особо охраняемых природных территорий (ООПТ).Законом пересмотрены основания для перевода земель ООПТ в земли иных категорий.

Второй блок поправок направлен на обеспечение безопасности населения и предотвращения причинения вреда окружающей среде на территориях ООПТ.

Третий блок направлен на обеспечение охраны и рационального использования «зеленого пояса» города Астаны.

Четвертым блоком поправок регламентированы вопросы углеродных офсетов. Законом распространено действие Лесного кодекса на деятельность по реализации углеродных офсетов, реализуемых на землях государственного лесного фонда, направленных на поглощение парниковых газов путем посадки новых лесных насаждений и восстановление деградированных и нарушенных земель.

Пятый блок поправок направлен на обеспечение социальной защищенности работников в сфере ООПТ.

Шестой блок поправок предусматривает внедрение системы гарантирования займов субъектам бизнеса. Целью системы гарантирования является обеспечение доступности необходимого объема финансирования субъектам предпринимательства при недостаточности у них залогового обеспечения для получения кредитов в банках второго уровня.

Текст Закона публикуется в печати.