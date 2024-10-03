Президент привел маслихатам в пример дебаты и дискуссии Мажилиса

По его мнению, маслихаты могут и должны стать местом формирования новой волны публичных политиков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе выступления на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что отчеты депутатов маслихатов перед избирателями зачастую носят формальный характер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам президента, эффективность маслихатов как ключевого института местного самоуправления напрямую зависит от профессионализма их депутатов.

«В квалифицированных и компетентных депутатах должны быть заинтересованы прежде всего партии, от которых они выдвигаются. Сегодня было высказано предложение по обучению депутатов маслихатов. Данному направлению следует уделять особое внимание, чтобы обеспечить эффективную деятельность депутатов маслихатов. К решению этой задачи должна подключиться Академия государственного управления. Считаю, что партиям надо рассмотреть возможность сотрудничества с Академией в целях повышения компетенций своих депутатов. Конечно, эту работу нужно организовать с учетом региональной специфики, профессионального и общественно-политического опыта народных избранников. В то же время депутаты должны уметь напрямую взаимодействовать с гражданами и всесторонне информировать общество о своей работе. Приходится констатировать, что в этом вопросе пока имеются упущения. В частности, отчеты депутатов маслихатов перед избирателями зачастую носят формальный характер», – сказал он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев считает, что важно обратить внимание на их качественную подготовку и содержательное наполнение. Большое значение имеют навыки публичной политики, умение говорить с людьми и аргументированно отстаивать свою позицию в ходе открытого диалога.