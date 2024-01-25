Президент посетил футбольный центр Footlab в Алматы

Фото: пресс-служба президента РК

Программу рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы открыло знакомство с деятельностью футбольного центра Footlab, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства был проинформирован о том, что новый центр начал работать в пилотном режиме, и 8 сертифицированных тренеров ведут подготовку 50 учеников. Учредитель ТОО Smart Football Мурат Медеуов рассказал, что в футбольной академии планируется тренировать до 1000 детей от 5 до 12 лет.

Footlab — это интерактивная футбольная площадка для любителей спорта, семейного отдыха и организации турниров среди детей и взрослых.

Footlab Алматы является португальской франшизой, c головным офисом в Лиссабоне. Данный проект создали известные португальские футболисты Руй Кошта и Криштиану Роналду совместно с инновационной компанией 7EGEND. В настоящее время франшиза Footlab продана в более чем 60 стран мира, алматинский центр был открыт третьим после Лиссабона и Дубая. Частные инвестиции в проект составили более 1,5 млрд тенге.

В течение текущего года центр планирует принять свыше 50 тысяч человек, а также провести турниры среди школьников города Алматы для популяризации спорта и здорового образа жизни. Инвесторы планируют развить сеть технологичных центров по всей стране.

Президент поручил ответственным органам оказать содействие в выделении земельного участка для развития детского спортивного проекта и поддержал инициативу построить аналогичный футбольный центр в Астане.

Касым-Жомарт Токаев пожелал юным футболистам успехов в будущем и оставил на память автограф на футболке.