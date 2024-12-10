Президент посетил областной перинатальный центр в Актобе

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в медицинском учреждении ежегодно рождается 8 200 детей, получают лечение более 13 тысяч пациентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В рамках проекта «Аңсаған сәби» проводится 130 процедур ЭКО, 200 детей проходят реабилитацию в центре раннего вмешательства.

Как рассказали главе государства, в центре было проведено 50 кардиохирургических и офтальмологических операций для детей с врожденными заболеваниями. До открытия центра младенцев с таким диагнозом направляли на лечение в Астану.

Президенту также был презентован проект «Клиника одного дня», который реализуется с начала года. На сегодняшний день в рамках проекта, направленного на выявление генетических заболеваний на ранних стадиях, в центре прошли медосмотр 6 тысяч женщин.

Глава государства побеседовал с медиками и пожелал им успехов в работе.