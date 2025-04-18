Это первый объект подобного формата, построенный в регионе

Фото: пресс-служба президента РК

По прибытии в Мангистаускую область в ходе рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев посетил оптово-распределительный центр в Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщили Главе государства, это первый объект подобного формата, построенный в регионе. Он призван сыграть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, сокращении числа посредников и снижении цен на продукты.

Площадь комплекса составляет 80 тысяч квадратных метров, объем хранения – 40 тысяч тонн. На реализацию проекта было привлечено 5 млрд тенге инвестиций. До конца года планируется запуск второй очереди.

В настоящее время ведется активная работа по заключению контрактов с крупными отечественными поставщиками.