Президент посетил оптово-распределительный центр в Актау

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Это первый объект подобного формата, построенный в регионе

Фото: пресс-служба президента РК

По прибытии в Мангистаускую область в ходе рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев посетил оптово-распределительный центр в Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщили Главе государства, это первый объект подобного формата, построенный в регионе. Он призван сыграть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, сокращении числа посредников и снижении цен на продукты.

Площадь комплекса составляет 80 тысяч квадратных метров, объем хранения – 40 тысяч тонн. На реализацию проекта было привлечено 5 млрд тенге инвестиций. До конца года планируется запуск второй очереди.

В настоящее время ведется активная работа по заключению контрактов с крупными отечественными поставщиками.

#Токаев #Актау #оптово-распределительный центр

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