Президент посетил завод Kazakhstan Paramount Engineering

Глава государства ознакомился с работой завода Kazakhstan Paramount Engineering в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В ходе осмотра индустриальных объектов столицы Касым-Жомарт Токаев посетил завод Kazakhstan Paramount Engineering, специализирующийся на производстве и модернизации бронированной колесной техники.

Основанная в 2013 году компания является единственным в Казахстане и Центральной Азии производителем колесной бронетехники. Преимуществом компании является создание на территории Казахстана собственного производства и сервисное обслуживание современной конкурентоспособной бронетехники, а также развитие производства бронированных колесных машин для выполнения различных задач.

Глава государства особо подчеркнул перспективность развития данной отрасли и призвал всемерно содействовать развитию отечественных компаний, специализирующихся в оборонной промышленности.