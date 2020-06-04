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Президент поздравил казахстанцев с Днем госсимволов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал поздравление с Днем государственных символов РК, передает Kazpravda.kz.

"Поздравляю граждан РК с Днем госсимволов! Герб, флаг и гимн олицетворяют высшие ценности нашей Независимости – мир, единство, согласие, прогресс. Уверен, вместе мы добьемся новых побед на пути строительства сильного, авторитетного государства, стоящего на страже интересов народа», - написал К. Токаев в Twitter.

Напомним, 4 июня казахстанцы отмечают День государственных символов. 
Госсимволы РК являются отличительными знаками государства. К ним относятся флаг, герб и гимн.

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев 4 июня 1992 года подписал законы "О Государственном Флаге Республики Казахстан", "О Государственном Гербе Республики Казахстан" и "О музыкальной редакции Государственного Гимна Республики Казахстан". 6 июня в Алматы над резиденцией Президента и зданием Верховного совета РК был поднят новый флаг и установлен герб.

Этот важный для страны день отмечается с принятия 4 июня 2007 года Конституционного закона "О государственных символах Республики Казахстан".

8 февраля 2016 года постановлением Правительства РК были утверждены правила празднования Дня государственных символов. В документе приведен перечень мероприятий, которые могут проводиться по случаю и в рамках праздника.

"Официальные и торжественные церемонии, спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня государственных символов, начинаются с поднятия и установки Государственного флага и сопровождаются исполнением Государственного гимна, при этом присутствующие поворачиваются лицом к флагу. При исполнении гимна присутствующие поют (выслушивают) стоя, при этом граждане Республики Казахстан прикладывают правую руку к сердцу", – говорится в постановлении Правительства.

Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел. У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота.

Автор Государственного Флага Республики Казахстан – заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Государственный герб Республики Казахстан имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись "Қазақстан".

Авторами Государственного герба являются архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

Авторами музыки первого гимна стали Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди. Текст был написан Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и Жадырой Дарибаевой.

Основой второго гимна РК стала патриотическая песня "Менiң Қазақстаным" (музыка Шамши Калдаякова, стихи Жумекена Нажимеденова). Перед утверждением в качестве Государственного гимна текст был доработан Президентом Нурсултаном Назарбаевым в 2005 году.

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