Президент принял директора Института дипломатии Алексея Волкова

Президент
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Учредителями организации являются шесть стран

Фото: пресс-служба президента РК

 

Глава государства принял директора Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Алексея Волкова в связи с его выдвижением на должность заместителя Генерального секретаря Международной организации по русскому языку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Данная структура создана в целях продвижения гуманитарных инициатив, реализацию совместных проектов государств-участников в сферах культуры, науки и образования.

Учредителями организации являются шесть стран: Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

 

#Токаев #дипломатия #институт #директор #Алексей Волков

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