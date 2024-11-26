Президент принял министра туризма и спорта

Ербол Мырзабосынов доложил о ходе выполнения поручений президента по комплексному реформированию отечественной спортивной отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Министр представил отчет о работе по развитию детско-юношеского спорта, повышению квалификации судей и специалистов, сокращению количества легионеров, оптимизации деятельности федераций. По его словам, начата работа по внедрению вертикальной системы управления в сфере спорта. Членами специально созданной группы при министерстве был проведен всесторонний анализ состояния спортивной отрасли в регионах.

Создана рабочая группа для разработки поправок в действующий Закон «О физической культуре и спорте»; ведется системная работа по расширению сотрудничества с международными федерациями и обновлению спортивной инфраструктуры.

Ербол Мырзабосынов проинформировал о мерах по повышению туристского потенциала страны. Так, запущен проект Neo Nomad Visa, предоставляющий новые возможности для иностранных путешественников. По поручению президента разрабатывается комплексный план, предусматривающий развитие Алматинского горного кластера, пляжного туризма в курортных зонах Мангистау и Бурабай. Создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, ведется работа по борьбе с лудоманией.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы спорта и туризма. В частности, отмечена необходимость повысить уровень работы по подготовке к предстоящим международным спортивным состязаниям, а также уделить внимание развитию набирающего популярность вида спорта – падела.