Президент принял нового министра

Глава государства принял министра юстиции Ерлана Сарсембаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Президенту было доложено об основных направлениях деятельности органов юстиции, целях и задачах министерства в рамках реализации послания: «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе по повышению качества нормотворческой деятельности, обеспечению верховенства закона и формированию справедливого и безопасного общества. Глава государства подчеркнул важность приоритета прав и интересов граждан в процессе формирования правовой системы.

По итогам встречи президент дал ряд поручений.