Президент принял руководителя национального сейсмоцентра

Президент
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Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев рассказал главе государства о деятельности своей организации, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/aqorda_resmi

Даулет Сарсенбаев отчитался о текущей деятельности научного центра:

в 2023 году было закуплено оборудование на сумму 527 млн тенге для 11 из 16 сейсмостанций, расположенных на территории города;

благодаря Программе целевого финансирования на 2021-2023 годы было открыто 25 пунктов наблюдения;

в рамках международного сотрудничества частично модернизировано 10 и открыто 6 новых станций.

Глава государства подчеркнул, что сейсмическая безопасность является ключевым фактором национальной безопасности страны, влияющим на состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей среды. Он указал на ряд вопросов, касающихся внедрения продвинутых систем раннего предупреждения и повышения квалификации сейсмологов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на научный центр возлагаются важные задачи по разработке и применению научных методов прогнозирования землетрясений.

Президент указал на необходимость развивать научные исследования и использовать инновационные технологии в работе центра.

#Токаев #Алматы #сейсмология

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