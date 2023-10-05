Президент присвоил ряду педагогов почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы"

На Республиканском съезде педагогов в Астане глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» ряду педагогов за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.