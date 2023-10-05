Президент присвоил ряду педагогов почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы"

На Республиканском съезде педагогов в Астане глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» ряду педагогов за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В числе награжденных:
– ветеран труда Майра Мамбетова (город Алматы),
- учитель средней школы №16 имени Кожаберген-жырау Айжан Капезова (город Петропавловск),
- учитель общеобразовательной школы-интерната имени С. Абдижаппарова Роза Салимова (Туркестанская область),
- учитель школы-гимназии имени А. Байтурсынулы Сабира Кулпеисова (город Караганда),
- воспитатель образовательного комплекса детского сада имени академика К. Сатпаева Сабит Ибадуллин (Павлодарская область),
- учитель школы-лицея №50 «Қазғарыш» имени Райымбек-батыра Айгуль Ержанова (Павлодарская область),
- учитель Актюбинского областного специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» Баян Базаргалиева.