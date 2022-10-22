Фото пресс-службы президента РК
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Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

В канун Дня Республики глава государства присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев, поздравив участников церемонии с главным праздником страны – Днем Республики, напомнил, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Как подчеркнул президент, этот исторический документ стал важным шагом на пути к Независимости страны.

Глава государства напомнил, что эта ключевая для истории страны дата приобрела статус национального праздника, и с нынешнего года День Республики будет отмечаться на самом высоком уровне.

"Сегодня впервые присвоение воинских и специальных званий, классных чинов офицерам проходит накануне Дня Республики. Считаю это абсолютно верным решением. Мы - народ храбрых батыров, которые плечом к плечу с оружием в руках отстаивали рубежи нашей Родины. Наши предки всегда давали отпор недругам, которые посягали на нашу землю. Даже в самые тяжелые времена они высоко поднимали наше знамя над степью. Сегодня Вооруженные силы Казахстана достойно продолжают славное дело наших предков. Территориальная целостность и стабильность государства – главные ценности Независимости. Наши воины надежно стоят на их страже. Доблестная казахстанская армия и другие силовые структуры – прочный оплот нашей государственности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о сложной обстановке, складывающейся в мире, президент указал на исключительную важность обеспечения безопасности страны

"Необходимо безотлагательно наладить порядок и дисциплину во всех сферах. Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране. Защищать Родину и целостность государства – обязанность каждого гражданина. Мы должны твердо усвоить это. Обеспечение безопасности страны – священный долг и высокая ответственность. Вы достойно несете эту миссию и вносите огромный вклад в укрепление нашей государственности, день и ночь находясь на страже рубежей нашей страны. Молодые воины равняются прежде всего на вас, берут с вас пример. Поэтому вам предстоит с честью и достоинством нести высокие генеральские и офицерские звания", – заявил глава государства.

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан отметил, что присвоение высших воинских званий военнослужащим и сотрудникам специальных и правоохранительных органов является признанием их заслуг перед Родиной и высокой оценкой безупречной службы на благо Отечества.

"В вашем лице мы чествуем всех, кто хранит мир и покой в домах наших граждан. В условиях нарастающей геостратегической напряженности значение силовых структур многократно возрастает. Армия, правоохранительные и специальные органы являются надежным оплотом суверенитета и территориальной целостности страны, гарантом общественного порядка и безопасности граждан", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание боеспособности Вооруженных Сил, их оснащению современным вооружением и техникой.

"Чтобы сохранить нашу священную Независимость, мир и согласие в стране, мы будем последовательно укреплять наш оборонный потенциал, совершенствовать деятельность всего силового блока. Комплексная социальная поддержка всех, кто стоит на страже наших национальных интересов и стабильности в обществе, всегда будет приоритетом государственной политики. В основе эффективности всех силовых структур лежит, в первую очередь, профессионализм руководящего состава – генералов. От ваших знаний и усилий зависят жизни и судьбы людей, общественный порядок, благополучие и устойчивое развитие страны", – заявил президент.

В завершение торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев вновь поздравил всех награжденных, отметив, что самое большое счастье для каждого гражданина – это беззаветное служение своему народу.

"Защита священной Родины и Независимости – долг каждого гражданина. Уверен, что для вас интересы Отечества всегда будут превыше всего, и вы всегда будете хранить верность присяге. Желаю вам крепкого здоровья, а вашим семьям – благополучия. Да здравствует День Республики! Пусть гордо реет в вышине наш небесно-голубой стяг!" – заключил президент.

Согласно указу президента:

- специальное звание генерал-полковник полиции присвоено Ахметжанову Марату Муратовичу;

- воинское звание генерал-лейтенант - Таласову Мухамеджану Кадиржановичу;

- специальное звание генерал-лейтенант антикоррупционной службы - Бектенову Олжасу Абаевичу;

- специальное звание генерал-лейтенант полиции - Сунтаеву Кайрату Имятовичу;

- воинское звание генерал-майор - Базарбаеву Куанару Бекетовичу, Кабакову Нуртасу Даулетовичу;

- специальное звание генерал-майор национальной безопасности - Алтынбаеву Али Сапаргалиевичу, Кунанбаеву Берику Садыковичу;

- специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны РК - Омарбекову Айткурману Жоламановичу;

- специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы - Сулейменову Канату Турсумбаевичу;

- специальное звание генерал-майор службы экономических расследований - Бижанову Кайрату Жакияновичу;

- специальное звание генерал-майор полиции - Скляру Василию Васильевичу;

- специальное звание генерал-майор гражданской защиты - Дербисову Нурболату Бекболатулы;

- классный чин государственный советник юстиции 3 класса - Майлыбаеву Айдосу Серикхановичу, Нурлыбаю Сабиту.

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