Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" Каирбеку Сулейменову

Глава государства присвоил звание «Халық қаһарманы» Каирбеку Сулейменову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Указом главы государства от 14 октября 2022 года за № 1046 «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан высшая степень отличия – звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» присвоена ветерану органов внутренних дел Каирбеку Шошановичу Сулейменову.