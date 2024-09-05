Президент провел встречу с главой Международной организации труда

Международное сотрудничество , Президент
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Приветствуя Жильбера Унгбо, глава государства отметил исключительную важность его визита с точки зрения придания серьезного импульса сотрудничеству между Казахстаном и Международной организацией труда (МОТ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент подчеркнул роль МОТ в продвижении принципов социальной справедливости в глобальном масштабе.

– Мы строим Справедливый Казахстан, и эта концепция перекликается с вашими инициативами социальной справедливости. Миссия МОТ по обеспечению надежного, справедливого и эффективного общественного договора, а также по продвижению прав трудящихся абсолютно неоспорима. Казахстан ратифицировал 25 ключевых конвенций МОТ. Эта работа будет продолжена, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства проинформировал о проводимых в нашей стране преобразованиях, направленных на улучшение социального благополучия граждан, обеспечение верховенства закона и прав человека.

Жильбер Унгбо высоко оценил реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы на пути построения Справедливого Казахстана

Он также рассказал президенту о плодотворных встречах с представителями правительства и подчеркнул лидирующую позицию Казахстана в регионе по вопросам продвижения целей и задач МОТ.

– Ваша страна прилагает значительные усилия для обеспечения благоприятных социально-трудовых условий, что соответствует инициативам нашей организации, продвигаемым в рамках Глобальной коалиции за социальную справедливость, – подчеркнул генеральный директор.

Собеседники условились и далее подкреплять сотрудничество практическими мерами, направленными на усиление социальной политики Казахстана и развитие взаимовыгодного партнерства с МОТ.

#Токаев #визит #МОТ

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