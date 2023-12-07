Президент сделал первый взнос в фонд поддержки казахского языка

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжехан, передает Kazpravda.kz

Фото: akorda.kz

Как сообщил Рауан Кенжехан, размер взноса из личных средств главы государства в эндаумент фонд поддержки казахского языка QAZAQ TILI Endowment Qory составил 7 млн тенге.

Таким образом, личное участие президента в поддержке деятельности недавно созданного фонда показывает особое отношение руководства страны к вопросу развития и укрепления статуса государственного языка. Это очень позитивный тренд и пример для других представителей государства.

Эндаумент – это целевой капитал, предназначенный для использования в некоммерческих целях, преимущественно для финансирования организаций, работающих в сфере образования, медицины, культуры, науки.

Данный фонд работает по аналогичному принципу. Его задача – обеспечение устойчивого и долгосрочного развития общества «Қазақ тілі», которая является крупнейшей общественной организацией, занимающейся поддержкой и развитием государственного языка.

Создание специального фонда было одобрена главой государства 12 октября текущего года во время встречи с руководителем общества «Қазақ тілі».

Обществу «Қазақ тілі» президентом Токаевым поручено реализовать комплекс конкретных проектов и мероприятий, охватывающих расширение медиа и печатного контента на казахском языке, развитие методик преподавания и изучения языка, развитие читательской грамотности и культуры письма, а также широкое использование современных технологических решений для поддержки и расширения сообщества пользователей казахского языка. Ресурсы Фонда будут направлены именно на проработку данных вопросов.

Можно быть уверенным в том, что средства, перечисляемые неравнодушными к развитию казахского языка гражданами, будут строго контролироваться независимым попечительским советом из числа авторитетных общественных деятелей, ученых-лингвистов и представителей государства.

Особенность эндаумент фонда заключается в том, что сами средства, перечисляемые в фонд, не тратятся: доступные средства идут на покупку ценных бумаг и активов, а инвестиционный доход используется для поддержки целевых проектов. Эндаумент фонды широко используются в мире для обеспечения стабильно и долгосрочной деятельности образовательных и общественных организаций, работающих на реализацию социально значимых миссий.

Доходы эндаумент фонда будут направляться в виде грантов для обеспечения работы международного общества «Қазақ тілі» и реализацию проектов, направленных на расширение сферы применения, модернизацию и дальнейшее развитие государственного языка.