Президент Венгрии – Токаеву: «Алма» на нашем языке тоже означает яблоко»

В ходе встречи, прошедшей в формате рабочего обеда, главы двух государств обсудили широкий спектр вопросов казахского-венгерского стратегического партнерства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за три десятилетия дипломатических отношений между братскими народами установлены доверительный политический диалог, прочное экономическое сотрудничество и тесные культурно-гуманитарные связи.

«Опираясь на общность истории и культуры, Казахстан и Венгрия установили прочные двусторонние отношения. Первое посольство нашей страны в Европе было открыто ровно 30 лет назад именно в Будапеште. У нас имеется большой потенциал для развития плодотворного сотрудничества. Особо хочу отметить, что Венгрия была одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Мой государственный визит в Будапешт наглядно демонстрирует взаимное стремление к дальнейшему углублению многогранного сотрудничества», – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. По его словам, Казахстан и Венгрия имеют взаимные интересы в развитии таких сфер, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и другие.

В свою очередь Тамаш Шуйок отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, народы двух стран имеют общие исторические корни и стремления.

«Казахстан расположен на перекрестке древнего Шелкового пути. Ваша страна является лидером экономического развития в Центральной Азии. Сохранение дружественных отношений между народами является важным приоритетом для Казахстана. Вы вносите значительный вклад в поддержание мира и стабильности. Сегодня Венгрия и Казахстан прилагают все усилия для укрепления многогранного сотрудничества. Культурные отношения между нашими народами уходят корнями вглубь веков. Венгры хорошо знакомы с традициями казахского быта. Название города Алматы звучит тепло на нашем родном языке. Ведь, «алма» на венгерском языке также означает яблоко», – отметил президент Венгрии.

Отдельное внимание собеседники уделили углублению культурно-гуманитарных связей. Подчеркнута необходимость активизации академического и научного обмена между ведущими университетами Казахстана и Венгрии.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили взаимодействие в рамках многосторонних структур.