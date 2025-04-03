На полях саммита «Центральная Азия – Европейский Союз» Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества Казахстана и ЕС в экономике, цифровизации и инновациях. Стороны положительно оценили начало процедур по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Казахстаном и Европейской комиссией.

Главу государства подчеркнул, что Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве остается основой взаимодействия с ЕС и обозначил четыре приоритетных направления, в которых Казахстан имеет потенциал для углубления сотрудничества: энергетика, инфраструктурные и промышленные проекты, развитие транспортных и логистических сетей, цифровые инновации, передовые технологии и искусственный интеллект.

Урсула фон дер Ляйен отметила важность реализации проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Глава Еврокомиссии поздравила Касым-Жомарта Токаева с открытием крупного месторождения редкоземельных металлов в Казахстане.

Стороны договорились продолжать работу в рамках диалоговой платформы С5+ЕС, а также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки.