Президент встретился с председателем Государственного собрания Венгрии

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе визита в Будапешт президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В беседе с Ласло Кёвером Касым-Жомарт Токаев отметил, что его государственный визит в Венгрию имеет важное значение с точки зрения вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.

Глава государства особо подчеркнул роль межпарламентского взаимодействия между странами.

«Приветствую активизацию связей законодательных органов Казахстана и Венгрии. Считаю, что это также будет способствовать укреплению взаимопонимания между нашими народами. Пользуюсь возможностью, хотел бы еще раз пригласить Вас посетить Казахстан», – сказал Токаев.

Он выразил уверенность в том, что совместные усилия в этом направлении придадут новый импульс расширению торгово-экономического сотрудничества и углублению культурно-гуманитарных связей.

Отдельно глава государства отметил важность наращивания взаимодействия в сфере образования и межвузовского обмена.

«Только что я встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в ведущих вузах Венгрии. Необходимо и в дальнейшем поддерживать молодое поколение и увеличивать количество казахстанских студентов в Вашей стране. Контакты между молодежью двух стран будут служить «золотым мостом» наших народов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Государственного собрания Венгрии поблагодарил президента Казахстана за всемерную поддержку развития межпарламентского взаимодействия и выразил готовность приложить все усилия для их дальнейшего укрепления. Он также заявил о необходимости всестороннего углубления стратегического партнерства по всему спектру двусторонней повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев и Ласло Кёвер совершили совместную экскурсию по зданию венгерского Парламента.