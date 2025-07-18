Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта, заслуженного деятеля Казахстана Исраила Сапарбая
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного поэта, композитора, Народного писателя Казахстана, кавалера ордена «Парасат» Исраила Сапарбая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
– Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова и внесшим большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии. Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей. Светлый образ Исраила Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти нашего народа, – говорится в телеграмме.
Исраил Сапарбай был одним из ярких представителей современной казахской литературы.
Печальную весть в соцсетях сообщил заместитель председателя Союза писателей Касымхан Бегманов.
«Около четырех утра, на 85-м году жизни, ушел из жизни народный писатель Казахстана, лауреат независимой премии «Платиновый Тарлан», выдающийся национальный поэт, известный драматург и талантливый композитор Исраил Сапарбай. О том, что великий поэт скончался от тяжелой болезни в семейном доме в Каскелене, мне сообщил его сын Нурлан Исраилулы», - написал он на своей странице в Facebook