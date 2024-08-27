Президент заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов

Президент , Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об этом он заявил на встрече с призерами летней Олимпиады, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.

«Ведь любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход», – сказал глава государства.

По его мнению, в профессиональном спорте накопилось немало серьезных проблем, которые предстоит решить.

«Государство выделяет достаточно средств на подготовку спортсменов самого высокого уровня. Поэтому справедливо, что по некоторым дисциплинам граждане ожидают от наших спортсменов впечатляющих достижений на международных соревнованиях. Профильное ведомство должно провести детальный анализ системных упущений в развитии олимпийских видов спорта. Назрели комплексные реформы, для реализации которых требуются слаженные действия уполномоченного министерства, Национального олимпийского комитета и спортивных федераций. В спорте должен царить здоровый дух честного соперничества, следует решительно бороться с коррупцией, отказаться от протекционизма и других факторов, мешающих достижению высоких результатов», – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо уделять приоритетное внимание массовому и детско-юношескому спорту.

«Это очень важная задача. Развитие массового спорта способствует повышению уровня профессионального спорта и, самое главное, улучшению здоровья населения. Государство выделяет средства на спортивную инфраструктуру, создает необходимые условия для того, чтобы дети могли заниматься спортом с самого раннего возраста. В регионах насчитывается более 20 тысяч спортивных площадок и более 16 тысяч специализированных комплексов и залов. Все эти объекты должны быть полностью функциональными и доступными для всех желающих заниматься спортом. Во всех областных центрах и районах должны функционировать секции футбола, бокса, борьбы, баскетбола, волейбола, стрельбы из лука, настольного тенниса, шахмат и других популярных видов спорта. Это задача акимов. Правительству следует проанализировать эффективность работы спортивных сооружений и принять соответствующие решения по данному вопросу», – отметил он.

Президент указал на ключевую роль детско-юношеских спортивных школ в подготовке спортивного резерва и систематизации их деятельности.

«У нас имеется разветвленная сеть ДЮСШ, которая включает свыше 500 школ. Но есть вопросы к эффективности их деятельности. Из 162 видов спорта, которые развиваются в ДЮСШ, всего 52 относятся к олимпийским. Поэтому резерв олимпийских видов спорта не пополняется в достаточном количестве способными детьми, что приводит к ухудшению результатов в спорте высших достижений. В этой плоскости также лежит проблема неравномерного финансирования, которая ведет к «распылению» большей части бюджетных средств», – считает глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта.

«К сожалению, многие талантливые тренеры не находят поддержки на родине и уезжают за границу. Они отправляются туда и воспитывают молодых спортсменов, готовят национальные сборные команды других стран к мировым соревнованиям. Например, на недавних Олимпийских играх национальная сборная Туниса по тхэквондо под руководством казахского тренера Есбола Султанова завоевала две медали, одна из которых – золотая. Следует принять меры по оказанию всесторонней поддержки тренерам, особенно важно повысить их социальный и профессиональный статус. Одним словом, нам нужно создать сильную тренерскую школу», – подчеркнул он.

 

#Токаев #Спорт #легионеры

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