Президенту представили ландшафтный мастер-план аллеи Мыңжылдық

Президент
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Проект охватывает 942 гектара в южной части города, в районе Сарайшык

Фото: пресс-служба президента РК

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву представили ландшафтный мастер-план аллеи Мыңжылдық, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Линейный парк связывает между собой жилые кварталы, социальные объекты, школы, железнодорожный вокзал, скверы и улично-дорожную сеть с пешеходными и велосипедными маршрутами.

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что одной из визитных карточек района станет привокзальный парк, в котором планируется создание игровых зон, тенистых аллей и амфитеатра.

В прошлом году на площади Қазақ елі высадили крупномерные деревья, установили дизайнерские люки, обновили фонари и малые архитектурные формы.

В текущем году начнется первая очередь благоустройства линейного парка вдоль улиц Байтурсынова, Нурмагамбетова, Нажимеденова и проспекта Тәуелсіздік, включая прилегающие кварталы.

По словам акима, еще одним важным элементом развития города станет бульвар GreenLine – новая связующая ось одного из самых густонаселенных районов, которая будет включать велодорожки, детские и спортивные площадки, а также зоны тихого отдыха.

Данные проекты реализуются в соответствии с полицентричной моделью развития города, согласно которой жилье, работа, услуги и рекреация должны быть доступны в пределах короткого пути.

#Астана #Токаев #аллея #Мыңжылдық

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