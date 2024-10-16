Президенты Казахстана и Армении посетили МФЦА

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Армении Ваагн Хачатурян, находящийся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр «Астана», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров сообщил, что объем привлеченных через МФЦА инвестиций в экономику Казахстана превышает 13 млрд долларов США, из них 5,9 млрд – портфельные инвестиции на бирже AIX и 7,3 млрд – инвестиции компаний –– участников МФЦА. Сегодня здесь работают порядка 3200 компаний из более чем 80 стран мира. В их числе и 6 крупных компаний из Армении, которые специализируются в сферах информационно-коммуникационных технологий, финансовых услуг и страхования.

Президенты ознакомились с особенностями судебной системы МФЦА и с деятельностью Суда и Международного арбитражного центра. Им также рассказали о работе комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА.

В Акорде напомнили, что между комитетом МФЦА и Центральным банком Республики Армения действует меморандум о взаимодействии в сфере надзора и регулирования банковской и страховой деятельности, рынков ценных бумаг.