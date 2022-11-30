"Пригласили поднять вуз, обещали квартиры" – педагоги университета Есенова жалуются на обман ректората

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Группа преподавателей Каспийского университета инжиниринга и технологий имени Есенова пребывает в состоянии легкого шока. Все 10 педагогов когда-то, в 2008 году, были приглашены ректором из разных уголков Казахстана с целью поднять имидж вуза, улучшить преподавательский состав и повысить уровень знаний студентов. За смену жительства и работы педагогам предлагали предоставить жилье. По трудовому договору, приватизировать квадратные метры учителя могли, только проработав 10 лет в вузе. Оговоренное время прошло и выяснилось, что квартиры, в которых проживают педагоги, так и останутся служебными, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Caspianlife.kz.

На руках у кандидатов наук и профессоров гарантийные письма от акимата, бывшего ректора и даже решение актауского городского суда. Везде указано, что педагоги действительно имеют полное право владеть недвижимостью. Еще в 2008 году ключи от квартир в торжественной обстановке, при всем честном народе, им вручал экс-глава региона Крымбек Кушербаев. Преподаватели, заручившись всеми необходимыми документами, представить не могли, что окажутся в подобной ситуации.

«Наш жилищный вопрос длится с 2009 года. Областной акимат выделил нам квартиры, как приглашенным преподавателям с последующей приватизацией, передав жилье на баланс университета, однако администрация университета не выполняет это обязательство, ссылаясь на то, что с тех пор вуз был преобразован из государственной формы в некоммерческое акционерное общество. Это же абсурд, там 100% участия опять-таки государства. У нас даже есть решение суда первой инстанции об удовлетворении наших исков в полном обьеме. Университет же подал аппеляционную жалобу, умышленно растягивая сроки исполнения решения», - рассказывают педагоги.

В квартирах преподаватели живут уже почти 13 лет. Зная, что недвижимость перейдет в собственность, конечно же, вкладывались в обустройство и ремонт. По прошествию тех самых обещанных 10 лет обратились в ректорат с вопросом о том, какие документы готовить для приватизации жилья. Ведь изначально квартиры находились на балансе ЖКХ, говорят педагоги. Затем их передали университету, но в документе есть уточнение, что квадратные метры предназначаются для дальнейшей приватизации педагогов.

«Акимат, по истечению 10 лет дал добро на приватизацию и отписал письмо в наш ректорат. В нем говорилось о том, что если руководство вуза дают согласие, то акимат передает эти квартиры на баланс университета с целью приватизации. Университет согласился взять к себе на баланс квартиры с последующей приватизацией. Об этом есть соответствующие документы», - говорит преподаватель вуза Нурлан Нарбеков.

Им же сообщили, что со времен тех обещаний утекло слишком много воды, многое поменялось, в том числе и форма правления университета. Сейчас юридически обосновать подобные «подарки» своим педагогам вуз не сможет.

«В момент, когда акимат передавал нам на баланс эти квартиры для дальнейшей приватизации, в вузе произошла реорганизация. Из формы правления ГКП по постановлению правительства мы стали НАО. Изменилась структура, права, обязанности и правовой статус. Раньше, сделать процедуру приватизации было несложно. Все имущество считалось республиканской собственностью и собственниками являлся комитет госимуществ. Процесс передачи жилья был прописан документально, однако после реорганизации нам пришлось приостановить процесс приватизации. Поскольку как её сделать в новых реалиях мы не знали», - прокомментировал советник президента-ректора НАО «КУТиИЕ» Сабыр Туменбаев.

В вузе заверяют, что стоят на стороне педагогов и понимают их недовольство, но связаны бюрократическими особенностями новой формы правления. Именно поэтому, сам ректорат и посоветовал преподавателям обратиться с исковым заявлением в суд.

«Мы уже не имели права самостоятельно отдавать помещения, материальные активы и ценности, потеряли право приватизации. Постановление правительства обратной силы не имеет. Мы рекомендовали педагогам обратиться в суд, чтобы по решению суда они могли закончить процесс приватизации. Решение суда вынесено в пользу педагогов, но мы не согласны с ним, поэтому подали аппеляцию. Нам до сих пор неясно, каким именно образом мы можем это юридически оформить. Если и аппеляция будет не в нашу пользу, то направим заявление в суд на разъяснением механизмов приватизации», - сказал Сабыр Туменбаев.

В ректорате университета заверили, что при любом исходе выселять педагогов из квартир они не намерены. Однако сами преподаватели подозревают, что их жестоко обманули. Отдавать квартиры за проработанные 10 лет вуз не хочет, предпочитая оставить их на своем балансе, и в дальнейшем использовать как служебное жилье для таких же доверчивых педагогов Казахстана.