Осужденный за мошенничество директор ТОО пытался оспорить приговор в суде

Правонарушителя приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно материалам суда первой инстанции, преступление произошло в апреле 2021 года. Гражданин, используя мошеннические схемы, убедил потерпевшую передать взятку в размере 65 миллионов тенге должностным лицам Минфина для решения вопросов по увеличению показателей уплаченных налогов.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники обжаловали его, просили оправдать