Осужденный за мошенничество директор ТОО пытался оспорить приговор в суде

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Правонарушителя приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Астаны 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно материалам суда первой инстанции, преступление произошло в апреле 2021 года. Гражданин, используя мошеннические схемы, убедил потерпевшую передать взятку в размере 65 миллионов тенге должностным лицам Минфина для решения вопросов по увеличению показателей уплаченных налогов.                                                             

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники обжаловали его, просили оправдать

«Поскольку вина осужденного доказана показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела, постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 18 сентября 2024 года приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу», – говорится в официальном сообщении. 

 

 

 

#суд #приговор #директор #ТОО

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