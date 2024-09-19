Осужденный за мошенничество директор ТОО пытался оспорить приговор в суде

Правонарушителя приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Астаны
Согласно материалам суда первой инстанции, преступление произошло в апреле 2021 года. Гражданин, используя мошеннические схемы, убедил потерпевшую передать взятку в размере 65 миллионов тенге должностным лицам Минфина для решения вопросов по увеличению показателей уплаченных налогов.
Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники обжаловали его, просили оправдать
«Поскольку вина осужденного доказана показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела, постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 18 сентября 2024 года приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу», – говорится в официальном сообщении.