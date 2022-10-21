Прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужен ПЦР-тест

Прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, для прибывающих авиарейсами в Россию граждан иностранных государств, в том числе Казахстана, отменяется требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус.

В то же время, согласно документу, во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ будут выборочно тестировать на коронавирус.

Напомним, требование отрицательного ПЦР-теста для граждан Казахстана при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска было отменено с 1 апреля 2022 года. Теперь прибывающим в Россию необходимо только заполнить соответствующую анкету.