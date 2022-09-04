Фото пресс-службы МЧС РК
Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Борьба с огнём в Костанайской области продолжается в 2 посёлках и на 8 участках лесной зоны

В Министерстве по ЧС рассказали, что по состоянию на 14.00 борьба с огнем в Костанайской области продолжается в 2 населенных пунктах, вдоль республиканской трассы М-36, а также на 8 участках лесной зоны, передает Kazpravda.kz.

В тушении пожара задействованы 159 единиц техники, 5 воздушных суден, 5 пожарных поездов, 1332 человек личного состава.

"Забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км от места. С момента начало тушения пожара проведено 65 сбросов воды", - рассказали в МЧС.

Проведена эвакуация 1841 человека из с. Озерное (250 человек), северной части с. Аманкарагай (1000 человек), с. Калинино (228 человек) и с. Лесное (363 человека).

Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.

Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области. На горячую линию МЧС поступило 25 звонков информационного характера. 2 психолога ДЧС Костанайской области оказывают экстренную психологическую помощь населению в эвакопункте Аулиекольского района.

В с. Новонеженка силами в/ч 52859 МЧС РК развернуто 9 палаток для приема пострадавшего населения.

"Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), из которых 4 находятся в Центральной районной больнице, 6 после осмотра и оказания помощи отправлены домой. При тушении пожара спасателями обнаружен труп мужчины 1935 г.р.

Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба", - сообщила пресс-служба Министерства по ЧС.

По данным РГП «Казгидромет» 4 сентября на территорииАулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до 9 м/с.

"4 сентября в 6-50 из Алматы в Костанайскую область вылетели  2 вертолета МЧС с водосливными устройствами. На данный момент в готовности находятся 3 воздушных судна с водосливными устройствами МО РК в Нур-Султане.

Кроме того в Нур-Султане по инициативе депутатов Мажилиса формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших", - сообщили представители МЧС.

Напомним, расследованием пожаров занялись сотрудники службы специальных прокуроров Генпрокуратуры РК.

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