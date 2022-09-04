Пожары в лесах и оружейном магазине в Костанае: расследованием занялись сотрудники Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Казахстана взял на личный контроль ход расследований резонансных ЧП в Костанайской области. Как сообщила пресс-служба главного надзорного ведомства, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров, передает Kazpravda.kz.

"Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причиненный ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, которые возглавили следственно-оперативные группы из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов.

Ход расследования генеральным прокурором взят на личный контроль", - проинформировали в надзорном органе.

Лесные пожары в регионе начались 2 сентября 2022 года. На этот час известно об одном погибшем и 10 пострадавших. Площадь пожаров превысила 43 тыс. гектаров.

В настоящее время проведена эвакуация 1 841 человека, они размещены в безопасных местах и обеспечены горячим питанием. Открыта горячая линия, организована работа психологов. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и порядка 100 единиц техники.

3 сентября МЧС сообщило о пожаре в магазине "Оружейная палата" по проспекту Назарбаева в Костанае. Огонь позже перекинулся на СТО, здания магазина автозапчастей и столовой. Пожар охватил также 8 частных жилых домов, из них сгорели 3 двухэтажных коттеджа и сарай. Повреждены 6 автомобилей. Общая площадь пожара составила 2 500 квадратных метров.

В ходе тушения в городскую больницу в тяжелом состоянии – с 50% ожогов тела – был госпитализирован директор магазина.

Под завалами были обнаружены тела двух мужчин, личность которых устанавливается.