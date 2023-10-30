Притоны и подпольные казино "работали" на территории Хоргоса

Каждый объект работал круглосуточно, имел охрану, строгий фэйс-контроль и принимал в основном иностранных граждан

Фото: polisia.kz

Сотрудники МВД совместно с КНБ пресекли на территории международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Как отмечается, каждый объект работал круглосуточно, имел физическую охрану, строгий фэйс-контроль и принимал в основном иностранных граждан.

"Криминальный "бизнес" был направлен на вовлечение гражданок Казахстана в сексуальное рабство, которым обещали высокую прибыль и конфиденциальность", - говорится в сообщении МВД.

"Задержаны 5 основных фигурантов, в том числе двое иностранных граждан. Также доставлен 21 человек, в числе которых 6 иностранок, оказывающих интимные услуги. По результатам обысков изъяты деньги, игровые автоматы, покерные столы и другие вещественные доказательства", – рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Досудебное расследование проводится департаментом полиции области Жетысу.