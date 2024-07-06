Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год

60% объемов за год пришлись на Астану и Алматы, причем они внесли значительный вклад и в годовую динамику, передает Kazpravda.kz

Фото: Toyota

В 2023 году организации розничной торговли продали новые легковушки на сумму в 1,9 трлн тенге, что номинально на 105% больше, чем годом ранее, следует из данных БНС АСПиР РК на основе выборочного наблюдения предприятий, сообщает Первое кредитное бюро.

60% объемов за год пришлись на Астану и Алматы, причем они внесли значительный вклад и в годовую динамику.

Сколько авто было продано в штуках, БНС не указывает. Но для понимания масштабов возьмем оценки Казахстанского автомобильного союза, пусть и немного в другом разрезе. В 2023 г. у официальных дилеров купили 199 тыс. новых легковых и коммерческих машин, рост к 2022 году составил 60%.

Объемы продаж подержанных легковых авто у предприятий тоже выросли – на 51%, до 363 млрд тенге. Другое дело, что вторичный рынок шире, чем торговые точки. По оценкам отрасли, общее число сделок в этом сегменте стагнировало – как раз из-за переориентации спроса на новые авто.