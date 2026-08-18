Электрокар Ferrari продали на аукционе за рекордную сумму

Lifestyle,Авто
Айман Аманжолова
корреспондент

Ferrari Luce ушел с молотка за 40 млн долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Электрокар Ferrari Luce — первая и пока единственная такая модель у итальянского производителя — продан на благотворительном аукционе за 40 млн долларов. Он установил рекорд цены среди новых автомобилей, когда-либо продававшихся на аукционах.

Ferrari Luce — это абсолютно новая модель Ferrari, а не модификация старой под электродвигатель. Внешний облик Luce разрабатывал британец Джони Айв, бывший дизайнер Apple. От него электрокар получил узнаваемый молочно-белый цвет.

В этой модели компания отошла от традиций Ferrari дважды: во-первых, оснастив суперкар электродвигателем, во-вторых, сделав его пятиместным, а не двух- или четырехместным, как обычные Ferrari. Эти изменения вызвали критику сразу после премьеры Luce в мае 2026 года: многие сочли, что такие изменения лишают Ferrari его идентичности.

И, тем не менее, на аукционе RM Sotheby's в Калифорнии автомобиль продали примерно в 35 раз дороже его обычной цены. Имя покупателя не называется. Известно, что купленный им Ferrari Luce был сделан по индивидуальному заказу и отличается особенной отделкой и уникальными деталями интерьера.

Sotheby's заявила, что все вырученные от продажи средства будут переданы на образовательные программы Фонда Ferrari.

Премьера Luce стала одним из самых масштабных запусков новых моделей автомобилей за последние годы. С ней Ferrari вышла на рынок электрокаров, где доминируют Tesla Илона Маска и китайские автопроизводители.

Ferrari часто продаются на аукционах за впечатляющие суммы. В 2025 году суперкар Ferrari Daytona SP3 был продан за 26 млн долларов, все вырученные средства пошли на образовательные инициативы автопроизводителя. Тогда тоже был побит исторический рекорд цены нового автомобиля.

Самым дорогим автомобилем в истории был редчайший Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 года производства, проданный в 2022 году за 142 млн долларов.

 

#аукцион #электрокар #Ferrari

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