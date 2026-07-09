Bentley презентует свой первый электрокар

Европа,Lifestyle,Авто
Айман Аманжолова
корреспондент

Полноценная премьера новинки состоится в сентябре, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Bentley Motors

Компания Bentley готовится сделать долгожданный шаг в мир электрического транспорта: первым серийным электромобилем британской марки станет модель Torcal. Пока производитель раскрыл лишь ее название и показал небольшой фрагмент задней части кузова.

Bentley традиционно называет свои автомобили в честь выдающихся природных объектов, и Torcal не стала исключением. Новинка получила имя в честь природного парка Эль-Торкаль-де-Антекера в Испании — впечатляющего известнякового массива с нагромождениями скал, утесами и каменными лабиринтами, которые формировались миллионы лет и продолжают изменяться под воздействием природы.

О технических характеристиках компания пока предпочитает не распространяться. Однако журналисты издания Autoevolution уже несколько раз замечали закамуфлированный прототип на дорожных испытаниях. Судя по шпионским фотографиям, речь идет о кроссовере с покатой линией крыши. 

Главный редактор автомобильного раздела Top Gear Джек Рикс уже успел познакомиться с Torcal лично. По его словам, электромобиль получил массивную решетку радиатора с подсвечиваемыми трехмерными ромбовидными элементами, призванными подчеркнуть роскошный характер модели. Он также подтвердил информацию, полученную благодаря шпионским снимкам: интерьер отличается высоким уровнем отделки, а центральное место на передней панели занимает широкий дисплей мультимедийной системы.

Ожидается, что длина нового кроссовера составит около пяти метров. Несмотря на внушительные размеры, Torcal окажется несколько компактнее флагманского Bentayga. Предполагаемый запас хода превысит 480 километров на одной зарядке. Более подробные технические характеристики, а также стоимость новинки станут известны во время официальной презентации в Лондоне, которая состоится 23 сентября 2026 года.

 

#презентация #Лондон #электрокар #Bentley

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