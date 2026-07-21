Премьер поручил принять меры против «серого» импорта автомобилей

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству финансов совместно с Министерством промышленности и строительства в десятидневный срок выработать комплекс мер по предотвращению незаконного ввоза автомобилей в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«По имеющимся данным продолжают фиксироваться случаи незаконного ввоза транспортных средств на территорию нашей страны. Зачастую они не соответствуют техническим и экологическим требованиям. Это происходит в том числе из-за имеющихся пробелов в правоприменении норм таможенного законодательства. Министерству финансов совместно с Министерством промышленности и строительства требуется в десятидневный срок выработать комплекс мер по предотвращению незаконного («серого») ввоза автомобилей в страну. Должна быть четкая позиция в трактовании действующих законодательных норм. Соответствующие подходы в таможенном администрировании и техническом регулировании должны заработать с 1 сентября текущего года. По всем принимаемым мерам необходимо обеспечить разъяснительную работу среди населения», — подчеркнул Олжас Бектенов.